Голова МАГАТЕ приїде в Чорнобиль наступного тижня

Голова IAEA (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає Чорнобиль наступного тижня. Він очолить місію з активізації зусиль щодо запобігання ядерним аваріям під час війни, пише The Guardian із посиланням на заяву.

З 26 квітня група фахівців з ядерної безпеки перебуватиме в Чорнобилі для доставки "життєво важливого обладнання та проведення радіологічних і інших оцінок на обʼєкті".

"Присутність МАГАТЕ в Чорнобилі матиме першочергове значення для нашої діяльності з підтримки України, оскільки вона прагне відновити регуляторний контроль над АЕС і забезпечити її безпеку та надійну експлуатаці", – сказав Гроссі.

За його словами, у подальші тижні фахівців відрядять і на інші українські АЕС. Минулого місяця Гроссі відвідував Південноукраїнську АЕС.

Нагадаємо, що росіяни утримували контроль над ЧАЕС протягом пʼяти тижнів. За цей час вони її кілька разів знеструмлювали, розграбували деяке обладнання, поселилися в надзвичайно небезпечному Рудому лісі і викрали коробочки з джерелами випромінення та частинами палива, перебування поруч із якими гарантує променеву хворобу і незворотні процеси в організмі.

Чорнобильськими окупантами після їх відходу був заповнений весь білоруських радіологічний центр.