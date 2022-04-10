Росіяни пограбували в Чорнобилі лабораторії і могли вивезти "на сувеніри" джерела випромінення та частини палива

Російські військові під час окупації Чорнобильської зони розграбували лабораторії. Місцезнаходження деяких вкрай небезпечних матеріалів невідомо, повдіомили на офіційній сторінці в Facebook Державного агентства України з управління зоною відчуження.

У місті Чорнобиль було дві лабораторії для дослідження радіаційного впливу. У ДСП "Екоцентр" ворог знищив центральну аналітичну лабораторію з характеризації РАВ, при цьому несанкціоновано проникнули в сховище джерел іонізуючого випромінення, в якому зберігалися зразкові радіоактивні розчини та калібрувальні джерела.

"Окупантами викрадено та пошкоджено 133 джерела сумарною активністю порядку 7 млн беккерелів. Це можна порівняти із 700 кг радіоактивних відходів із наявністю бета та гамма випромінювання. Навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною при непрофесійному та неконтрольованому поводженню з ним", – підкреслили в агентстві.

Де зараз перебувають викрадені джерела – невідомо. Також викрадені джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливовмісних матеріалів з обʼєкту "Укриття".

Якщо ці обʼєкти викинули в зоні відчуження, то це є ризиком для персоналу. Але в агентстві більш вірогідним вважають, що росіяни додумались взяти їх "на сувеніри".

"У випадку носіння такого сувеніру із собою протягом 2 тижнів гарантовано виникають радіаційні опіки та починається променева хвороба та незворотні процеси у організмі", – зазначили в агентстві.