Джонсон заявив про "реалістичну можливість" війни в Україні до кінця 2023 року

Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про "реалістичну можливість" того, що війна в Україні триватиме до кінця наступного року. Водночас він підкреслив, що президенту РФ Володимиру Путіну не вдастся "перемолоти українців".

Відповідну заяву він зробив на пресконференції в Індії, пише Insider. Джонсон на питання про те, чи Путін все ще в стані перемогти і чи може війна тривати до кінця 2023 сказав: "Сумно те, що це реалістична можливість".

"Путін має величезну армію. У нього складна політична позиція, тому що він допустив катастрофічну помилку. Єдиний варіант, який у нього зараз є, – продовжувати намагатися використовувати свій жахливий, жорсткий підхід, – на чолі з артилерією, – намагаючись розбити українців. І він дуже близький до того, щоб забезпечити наземний міст у Маріуполь", – вважає британський премʼєр.

Джонсон додав, що незалежно від військової переваги Путіна він не зможе скорити дух українського народу.

"Це просто очевидний факт. Навпаки, те, що він робить кожен день, – укріплює і укріплює волю до спротиву в народу України", – заявив премʼєр-міністр.

Нагадаємо, Джонсон вважає, що всі переговори щодо миру в Україні не матимуть успіху через президента РФ Володимира Путіна.

Джонсон думає, що мати справу з Путіним – те саме, що "крокодил вчепився тобі в ногу щелепами". За його словами, стратегія президента РФ полягає в тому, щоб спробувати окупувати якомога більшу частину України та, можливо, провести переговори з позиції сили.

Джонсон зауважив також, що "Путін ясно дав зрозуміти, що хоче захопити більше територій України і може почати новий штурм столиці". Через це британський премʼєр закликав світ продовжувати озброювати Україну.