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Кремль продовжує "зачистку" керівництва армії і флоту Росії, – розвідка

Зокрема заарештовано командувача Чорноморського флоту, його заступника – усунули. 

Кремль продовжує "зачистку" керівництва армії і флоту Росії, – розвідка
Адміра Осіпов
Фото: цензор

Після поразок російської армії та втрати крейсера "Москва" Кремль почав ще одну фазу репресій проти командування флоту та збройних сил. Усунуто з посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту адмірала Осіпова.

Про це повідомив представник Головного розвідувального управління Міноборони Вадим Скібіцький.

Також слідчі дії проводяться щодо першого заступника командувача чорноморського флоту віцеадмірала Пінчука.

Через незадовільну підготовку до бойових дій та великих втрат особового складу і техніки з посади усунули командувачів 6 армії генерал-лейтенанта В. Єршова, 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта С. Киселя та одного із заступників командувача.

Крім того, у зв’язку із незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.

"Репресії Кремля торкнулися також тилових підрозділів та підрозділів забезпечення. У зв’язку із незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова", – зазначили в розвідці. 

Нагадаємо, Москва влаштувала зачистки не тільки військового керівництва, а й терористичних ватажків у ОРЛО. ФСБ Росії заарештувала так званого міністра внутрішніх справ терористичної "ЛНР" Ігоря Корнета. Його тримають у СІЗО в Ростові-на-Дону. 

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