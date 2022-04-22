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РФ уже не буде постійним спостерігачем в Організації американських держав, - посольство

Відповідну резолюцію підтримали 25 держав-членів, утрималися - 8.

РФ уже не буде постійним спостерігачем в Організації американських держав, - посольство
Фото: Вікіпедія

Росію позбавили статусу постійного спостерігача при Організації американських держав

Про це повідомили в посольстві України в США.

"Організація американських держав об'єднує 34 держави. Серед її цілей – підтримання миру та безпеки на американському континенті, сприяння розвитку країн. В ОАД діє інститут постійних спостерігачів, до яких входить і Україна", - зазначили у відомстві.

В посольстві кажуть - резолюцію "Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав" підтримали 25 держав-членів. Утрималися - 8.

"Вітаємо рішення Організації американських держав призупинити статус Росії як постійного спостерігача в організації. Державі-агресору, що порушує міжнародне право та вчиняє жахливі злочини в Україні, немає місця в жодному демократичному інституті", - наголосили в українському посольстві.

Нагадаємо, Генасамблея ООН виключила Росію з Ради з прав людини. Також РФ вигнали з Ради Європи та Дунайської комісії.

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