Росія завершує визначення вигідних місць для головних ударів по Сходу, – Міноборони

У Чорному морі станом на зараз перебувають два кораблі-ракетоносії.

Росія наступає у Східній операційній зоні. Основною метою наступу є повний контроль над Донецькою та Луганською областями і утримання сухопутного коридору з Кримом.

Задля цього ворог завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів. Про це на брифінгу в Ukraine Media Centre повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Про це свідчать зокрема способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешалоновування військ противника, а також безперервні наступальні дії на окремих напрямках", – пояснив він.

Найбільшу активність окупанти мають у напрямку Ізюм-Барівнкове, в районі залізничної станції "Попасна", Сєвєродонецького урбанізованого району, на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк і в маріупольському напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити своє положення та закріпитися на адмінмежах Херсонської області. Задля цього продовжує нарощувати війська і накопичує запаси ракет, боєприпасів і пального.

На Слобожанському напрямку продовжується часткова блокада Харкова, активно стріляють з артилерії та авіації. В районах Балаклії та Лозової ворог закріплюється на місцевості та здійснює фортифікаційне обладнання. У районах Ізюма і Барвінкового росіяни з 1-ої танкової армії, 20-ої армії західного військового округу, 35-ої армії і 68 корпусу східного округу проводять наступальні дії, зокрема з метою взяття під контроль залізничного сполучення.

"За інформацією української розвідки, в Бєлгородській області Росії проводиться масовий забір крові у населення для потреб армії", – заявив речник.

На Сєвєродонецькому напрямку вороги штурмують в районі Зарічного і намагаються просунутись до Рубіжного.

На Південнобузькому напрямку окупанти зі складу південного округу зосередились на утриманні зайнятих рубежів та максимальному вогні в бік наших військ. Йде штурм біля Правдиного і Таврійська, артилерійські обстріли в бік Шевченкового та Тернових Под.

Волинський, Поліський і Сіверський напрямки – окремі підрозділи ЗС Білорусі посилюють ділянки кордону в Брестській і Гомельській областях. Росія в повному обсязі використовує територію Білорусі для розвідки.

Чорноморська та Азовська зони – корабельні угруповання ведуть розвідку і надають вогневу підтримку. Станом на зараз у Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет типу "Калібр". Загалом до 16 ракет.

В Запорізькій та Херсонській областях на зайнятих територіях окупанти блокують виїзд населення, бо розраховують провести там "мобілізацію".

Цього тижня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що так званий великий наступ на Сході України ще не почався, але це питання часу. Він підкреслив, що це не буде вирішальною битвою – боїв попереду може бути ще багато. Секретар РНБО зазначив, що протягом 2-4 тижнів Росія ще зможе перекидати нові сили в Україну, але наголосив, що ми не маємо права применшувати міцність ворога: "велика країна, людей багато, розуму – не зовсім".