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Понад 6 тис. вимушених переселенців знайшли безкоштовне житло за допомоги волонтерського сервісу "Допомагай"

Волонтери закликають мешканців Центральної та Західної України долучитися до проєкту.

Понад 6 тис. вимушених переселенців знайшли безкоштовне житло за допомоги волонтерського сервісу "Допомагай"
Фото: dopomagai.org

Від початку повномасштабної військової агресії РФ в Україні сотні тисяч українців втратили житло та були вимушені покинути свої домівки. Понад 6 000 із них знайшли тимчасове житло завдяки сервісу "Допомагай". Це волонтерська ініціатива, що покликана об’єднати тих, хто готовий надати прихисток співгромадянам, та тих, хто цього потребує.

“Із початком війни ми з моїм партнером Євгенієм Гусаровим, відклали роботу над нашим blockchain-стартапом та почали думати, чим можемо допомогти Україні в цей непростий час. Зрештою, зупинили вибір на допомозі переселенцям, адже це сотні тисяч звичайних українців, які опинилися в тяжкому становищі через військову агресію Росії”, – розповідає співзасновник проєкту Андрій Таганський.

Люди, які потребують прихистку або готові його надати, можуть пройти нескладну реєстрацію на сайті Dopomagai.org або зателефонувавши за номером гарячої лінії (0 800 332 238). Всі послуги сервісу та житло, яке надається, є безкоштовними.

Фільтри сервісу допомагають створювати оголошення із вказанням тих умов, на яких ви готові надати житло внутрішнім переселенцям: час перебування, кількість осіб, наявність тварин тощо. Це також дозволяє зробити пошук житла для тих, хто цього потребує, швидким та легким.

Задля безпеки переселенців фахівці "Допомагай" проводять додаткову перевірку надавачів житла та верифікують кожне оголошення, після чого надають йому статус “перевіреного”. В разі, якщо є підозра на шахрайство чи неточність оголошення, можна залишити скаргу на вебсайті сервісу або за телефоном гарячої лінії. Після підтвердження скарги підозрілого користувача може бути заблоковано.

Зараз на платформі розміщено понад 600 активних перевірених оголошень в багатьох регіонах України.

Нині сервіс постійно потребує нових хостів – людей, які готові надати житло вимушеним переселенцям. Оскільки найбільш популярні напрямки евакуації на Заході України вже переповнені, люди з найгарячіших точок раді розглядати й менш віддалені, але відносно безпечні регіони Центральної України.

Команда проєкту закликає мешканців Центральної та Західної України додавати оголошення про місця, де українці з різних міст та селищ сходу, півночі чи півдня України зможуть знайти проживання та перечекати до нашої перемоги.

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