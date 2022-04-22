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​Дайте зброю та введіть глобальне ембарго, і російські загарбники зникнуть з України, - Резніков

Перемога України – єдине, що змусить Росію переосмислити свою стратегію агресії. 

​Дайте зброю та введіть глобальне ембарго, і російські загарбники зникнуть з України, - Резніков
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Якщо Захід надасть Україні необхідну їй зброю і запровадить глобальне ембарго на російську нафту та газ, то російські загарбники зникнуть з території України впродовж місяців. Про це в колонці для американського видання The Wall Street Journal написав міністр оборони Олексій Резніков.

«Насамперед нам потрібна важка зброя для захисту та звільнення окупованих Росією територій. Я знаю, що цю зброю можна швидко отримати з різних країн. Все, що потрібно – це бажання зробити це. Якщо ви дасте нам цю зброю, ви покажете світу, що ви не боїтеся протистояти злу. Нам також потрібно повне глобальне ембарго на російську нафту і газ. Нам потрібні реальні санкції проти банківської системи та торгівлі Росії. Якщо ви дасте нам все це, російські загарбники зникнуть з України за кілька місяців».

Водночас глава оборонного відомства зазначив: якщо цього не зробити, війна, що її розв’язала Росія, затягнеться. Резніков наголосив, що воєнні дії можуть перекинутися на інші країни.

«Якщо ви цього не зробите, війна затягнеться, а терористична держава Російська Федерація знищить репутацію світових лідерів і спонукатиме інших негідників перевірити свої сили. Полум’я війни може в будь-який момент перекинутися на інші країни, тому що Володимир Путін не зупиниться в Україні», - завив він.

Резніков стверджує, що перемога України – єдиний результат, який змусить Росію переосмислити свою стратегію агресії. Лише після цього, запевнив міністр, світ зможе підійти до стікання нової архітектури системи безпеки.

«Ми можемо це зробити. Ми вже довели свою хоробрість. Нам потрібні лише інструменти. Як тільки робота буде виконана, ми можемо приступити до важливої справи — створення нової архітектури світової безпеки, позбавленої структурних дефектів минулого».

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