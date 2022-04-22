Рубіжне під обстрілами, автобусу не дістатися.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай звинуватив росіян у зриві евакуації мирних мешканців.

"Росіяни зривають евакуацію – Рубіжне під обстрілами, автобусу не дістатися", – написав Гайдай у телеграмі.

Голова ОВА наголосив, що влада буде намагатися доправити до південної частини Рубіжного автівки, "бо люди чекають, щоб їх забрали". А також доправити до міста їжу.

"Автобус для евакуації, на жаль, не доїхав –почався щільний артилерійський обстріл. Росіяни не дають врятувати мирне населення, блокують людей в містах, які постійно під вогнем", – зазначив голова ОВА.

Раніше сьогодні віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що влада не проводитиме евакуацію зеленими коридорами з міркувань безпеки.

Попри це, влада Луганщини заявила, що намагатиметься вивезти частину людей. З Лисичанська та Рубіжного планували евакуювати літніх людей, яким важко самостійно пересуватися. Загалом евакуація 22 квітня була запланована за п’ятьма маршрутами. Крім вказаних вище населених пунктів, це Сєвєродонецьк, Попасна, Гірська громада.