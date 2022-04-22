ВРЦіРО закликала російських релігійних діячів звертатися до влади РФ щодо евакуації жителів і поранених бійців із Маріуполя

"Закликаємо кожного докласти всіх можливих зусиль, щоб врятувати життя тисяч мирних мешканців Маріуполя, які опинилися у блокаді та потребують негайної евакуації".

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала російських релігійних діячів звернутися до влади РФ з проханням дозволити евакуацію мирних жителів та поранених військових з оточеного Маріуполя.

Звернення ВРЦіРО оприлюднили на сайті організації.

"У цей час десятки тисяч мирних мешканців Маріуполя знаходяться на межі виживання. Багато з них знайшли прихисток на заводі Азовсталь, де рятуються від постійних обстрілів і бомбардувань. Серед них є діти, жінки, літні люди, а також чимало хворих і поранених, які потребують невідкладної медичної допомоги. Вони не мають їжі, води, засобів гігієни та необхідних ліків через відсутність гуманітарного коридору та можливості евакуації. Їхнє життя може обірватися будь-якої миті, якщо не вступитися на їх захист прямо зараз", - йдеться у зверненні.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій наголосила - звертається до "кожного російського релігійного діяча, незалежно від конфесійної належності", щоб вони зверталися "з публічними та непублічними проханнями до російської влади про організацію евакуації з Азовсталі мирних мешканців і поранених захисників Маріуполя".

"Їхній вихід відбуватиметься під контролем міжнародної місії протягом усього процесу аж до доставки людей на контрольовану Україною територію. При цьому українські захисники можуть бути обмінені на полонених російських солдат та інших осіб, затриманих за антиукраїнську діяльність", - зазначили автори звернення.

Нагадаємо, президент Франції закликав Росію дозволити цивільним мешканцям покинути Маріуполь.

За інформацією заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара, російські військові обстрілюють завод "Азовсталь" із військових кораблів та скидають на нього бомби, здатні знищити навіть бункер.