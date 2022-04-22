Уночі окупанти гатили по Харкову, Маріуполь без суттєвих змін, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула в багатьох областях України. Окупанти знову періодично завдавали артилерійських ударів по Харкову. У Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих немає. По області активні бої тривають в Ізюмському напрямку.

Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій станом на 8:00 п’ятниці, 22 квітня.

На Луганщині протягом доби російська армія здійснила 11 обстрілів: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. Зруйновано 7 будинків, поранено 4 цивільних і трьох поліцейських.

На Донеччині стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту. Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар – обстріли не припиняються. Вже кілька днів загострення поблизу Лимана, після обстрілів "градами" горить обласна травматологія. Є поранені, їхня кількість з'ясовується.

"Маріуполь без суттєвих змін, попри заяви ворога про взяття міста. "Азовсталь" тримається", – сказано у зведенні.

На Херсонщині вночі лунали сильні вибухи на околицях міста. Найбільш критична ситуація в населених пунктах, які межують із сусідніми областями. Практично всі села Бериславського району (Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська, Калинівська ТГ) та частина сіл Херсонського району (Чорнобаївська, Станіславська ТГ) – на межі гуманітарної катастрофи.

Увечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Інформації про постраждалих і жертви наразі немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.