Росіяни заборонили вʼїзд та виїзд з Криму для недопущення зриву призову, – Генштаб ЗСУ

Росія на Волинському та Поліському напрямках не проводила активних дій, ознак формування її наступальних угруповань не виявлено. Українські сили і засобі ППО переведені на чергування в посиленому режимі.

Також посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабі ЗСУ на 6 ранку 58-ої доби героїчного спротиву українського народу російським окупантам.

На Слобожанському напрямку вороги продовжують частково блокувати Харків, здійснюють вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

"На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації", – зазначили в повідомленні.

У районі населеного пункту Заводи росіяни намагаються вести наступ. Ворог вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та, силами до батальйону, намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне.

Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна. Ворог продовжує спроби штурму в районі Марʼїнки за підтримки артилерії. Одночасно окупанти посилюють угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

Втрат Росія зазнає регулярно.

"За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників. Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі (до 250 осіб) та втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Також відомо, що особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані бойові кошти за березень місяць. Через що військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.

З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений.

На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення мирних мешканців, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу – здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом із зенітниками Сухопутних і Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Національної гвардії за попередню добу було знищено п’ятнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та три вертольоти.

Нагадаємо, про підготовку блокування виїзду з окупованого Криму українська розвідка попередила ще в березні. Формальною причиною такого рішення російської влади є боротьба з "українськими диверсантами" і запобігання "терактам".

Реальною – запобігання втечі, зокрема й громадян Росії, які масово переселялися з початку окупації.