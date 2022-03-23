Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони

Таким чином окупанти реагують на паніку серед громадян РФ, які незаконно пересилились в Крим.

Країна-окупантка готується заблокувати виїзд росіян з території Криму. Блокування відбуватиметься силами Росгвардії, також обмежать рух паромною переправою і авіасполучення.

Про це повідомили в Головному розвідуправлінні Міністерства оборони. Формальною причиною такого рішення російської влади є боротьба з "українськими диверсантами" і запобігання "терактам".

"Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи", – зазначили розвідники.

Обмеження виїзду з Криму фактично є утриманням в заручниках 600 000 росіян, які незаконно перебувають там і починають розуміти непевність свого правового статусу.

Нагадаємо, в окупованому росіянами Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу і не мають резервів.