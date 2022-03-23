​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
ГоловнаНовини -

Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони

Таким чином окупанти реагують на паніку серед громадян РФ, які незаконно пересилились в Крим. 

Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Плакат у Криму
Фото: EPA/UPG

Країна-окупантка готується заблокувати виїзд росіян з території Криму. Блокування відбуватиметься силами Росгвардії, також обмежать рух паромною переправою і авіасполучення.

Про це повідомили в Головному розвідуправлінні Міністерства оборони. Формальною причиною такого рішення російської влади є боротьба з "українськими диверсантами" і запобігання "терактам".

"Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи", – зазначили розвідники.

Обмеження виїзду з Криму фактично є утриманням в заручниках 600 000 росіян, які незаконно перебувають там і починають розуміти непевність свого правового статусу.

Нагадаємо, в окупованому росіянами Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу і не мають резервів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також