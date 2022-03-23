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На сьогодні погоджено девʼять гуманітарних коридорів, – Верещук

Мирних мешканців вивозитимуть із Донецької, Запорізької, Київської та Луганської областей. 

На сьогодні погоджено девʼять гуманітарних коридорів, – Верещук
Фото: facebook.com/odalug

На 23 березня погоджено девʼять гуманітарних коридорів. У Донецькій області евакуюватимуть з Маріуполя до Запоріжжя.

Для евакуації працюватимуть такі маршрути: Бердянськ – Запоріжжя (місце зборів – спорткомплекс на Мелітопольському шосе). 24 автобуси зараз перебувають на вʼїзді до Бердянська. З 10 години вони будуть подані для евакуації, повідомила міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

Запорізька область: 

  • З міста Пологи до Запоріжжя (місце зборів – площа перед міською радою)
  • З міста Гуляйполе до Запоріжжя (міська рада, вул. Шевченка).

Київська область: селище Велика Димерка – Бровари (будинок сільради на Бобрицькій)

  • Селище Богданівка – Бровари (сільрада на Хмельницького)
  • Бородянка – Біла Церква (вул. Центральна, 331)
  • С. Світильня – Бровари (сквер ім. Марченка).

Луганська область: 

  • Рубіжне – Бахмут (вул. Чехова, 11)
  • С. Нижнє – Бахмут (Паркова, 13).

"Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей", – зазначила Верещук.

Місце збору в Лисичанську – 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324, РТІ. Сєвєродонецьк – проспект Хіміків, 28. Місто Гірське – вул. Гагаріна, 13. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з Мангуша. 

Нагадаємо, що вчора з восьми погоджених гуманітарних коридорів працювало сім. Через них урятувалися та були евакуйовані 8 057 людей.

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