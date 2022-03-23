На сьогодні погоджено девʼять гуманітарних коридорів, – Верещук

На 23 березня погоджено девʼять гуманітарних коридорів. У Донецькій області евакуюватимуть з Маріуполя до Запоріжжя.
Для евакуації працюватимуть такі маршрути: Бердянськ – Запоріжжя (місце зборів – спорткомплекс на Мелітопольському шосе). 24 автобуси зараз перебувають на вʼїзді до Бердянська. З 10 години вони будуть подані для евакуації, повідомила міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.
Запорізька область:
- З міста Пологи до Запоріжжя (місце зборів – площа перед міською радою)
- З міста Гуляйполе до Запоріжжя (міська рада, вул. Шевченка).
Київська область: селище Велика Димерка – Бровари (будинок сільради на Бобрицькій)
- Селище Богданівка – Бровари (сільрада на Хмельницького)
- Бородянка – Біла Церква (вул. Центральна, 331)
- С. Світильня – Бровари (сквер ім. Марченка).
Луганська область:
- Рубіжне – Бахмут (вул. Чехова, 11)
- С. Нижнє – Бахмут (Паркова, 13).
"Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей", – зазначила Верещук.
Місце збору в Лисичанську – 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324, РТІ. Сєвєродонецьк – проспект Хіміків, 28. Місто Гірське – вул. Гагаріна, 13. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з Мангуша.
Нагадаємо, що вчора з восьми погоджених гуманітарних коридорів працювало сім. Через них урятувалися та були евакуйовані 8 057 людей.