Унаслідок обстрілу Рубіжного Луганської області загинули двоє дітей та один дорослий. Про це повідомляє глава ОДА регіону Сергій Гайдай.

"Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 ворог ударив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти. Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий «рускій мир» – це смерть маленьких діточок", - написав він у Telegram.

Водночас він зазначив, що наразі триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганщини. При цьому останніми днями росіяни б’ють підприємствах прицільно.

"Учора ввечері від вогню ворога сталося займання підприємства і навчального закладу в Рубіжному, рятувальники продовжували гасити полум’я на нафтопереробному заводі в Лисичанську", - зауважив Гайдай.

Пожежі виникли в п’ятьох житлових будинках у Кремінній та трьох у Рубіжному.