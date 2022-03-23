Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Рубіжного загинуло двоє дітей - Гайдай

Ворог ударив по багатоповерхівці.

Унаслідок обстрілу Рубіжного загинуло двоє дітей - Гайдай
Сергей Гайдай
Фото: luganskua.com

Унаслідок обстрілу Рубіжного Луганської області загинули двоє дітей та один дорослий. Про це повідомляє глава ОДА регіону Сергій Гайдай. 

"Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 ворог ударив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальниками були знайдені троє загиблих, двоє з них діти. Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий «рускій мир» – це смерть маленьких діточок", - написав він у Telegram.

Водночас він зазначив, що наразі триває поступове знищення інфраструктурних об’єктів Луганщини. При цьому останніми днями росіяни б’ють підприємствах прицільно.

"Учора ввечері від вогню ворога сталося займання підприємства і навчального закладу в Рубіжному, рятувальники продовжували гасити полум’я на нафтопереробному заводі в Лисичанську", - зауважив Гайдай.

Пожежі виникли в п’ятьох житлових будинках у Кремінній та трьох у Рубіжному.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також