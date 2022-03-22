У Броварському районі прокуратура повідомила про підозру російському військовому за зґвалтування

Броварська окружна прокуратура оголосила в розшук та повідомила про підозру російському військовому.

За даними слідства, він вліз до будинку на Київщині, де проживала родина з дитиною. Окупант застрелив чоловіка, а жінку неодноразово зґвалтував. Дитині і жінці окупант погрожував зброєю.

"За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Підозрюваного оголошено в розшук до суду подано клопотання про затримання. Досудове розслідування триває, встановлюються інші співучасники цих злочинів", - йдеться у повідомленні.

Броварська окружна прокуратура повідомляє, що наразі жінка з дитиною перебувають у безпеці.

Нагадаємо, що на Київщині 19 березня вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб з небезпечних точок регіону. З Броварів повернулися 45 автобусів, яким вдалося вивезти близько 2,5 тисячі осіб.