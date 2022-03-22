У Маріуполі морські піхотинці знищили два російські танки та один безпілотник

У Маріуполі під час боїв українські морські піхотинці знищили два російські танки, один безпілотник та одну бойову машину піхоти. Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на Командування морської піхоти.

"Сьогодні у боях за Маріуполь морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського знищили два танки, одна БМП та один БПЛА російських фашистів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 березня бійці полку "Азов", що базується у Маріуполі, показали відео моменту знищення ворожого катеру 03160 "Раптор". Про ураження російського катера поблизу Маріуполя повідомлялося ввечері 21 березня.