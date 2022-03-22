На сході українські військові знищили три російські танки, два літаки та два безпілотника

На сході України військові знищили три російські танки, два літаки та два безпілотники. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід".
"22 березня російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті, - йдеться у повідомленні. - Втрати рашистів склали:
- особового складу – 54 особи,
- танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),
- САУ, гармат – 1,
- АТ – 5,
- літаки – 2,
- БПЛА – 2,
- спеціальна техніка – 1,
- захоплено БМП-3 – 3".
Нагадаємо, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно 15000 осіб особового складу, 498 танків, 1535 бойових броньованих машин і 240 артилерійських систем.