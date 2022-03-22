Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
ГоловнаНовини -

На сході українські військові знищили три російські танки, два літаки та два безпілотника

Крім того, смерть спіткала 54 російських окупантів. 

На сході українські військові знищили три російські танки, два літаки та два безпілотника
Фото: EPA/UPG

На сході України військові знищили три російські танки, два літаки та два безпілотники. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід".

"22 березня російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті, - йдеться у повідомленні. - Втрати рашистів склали:

  • особового складу – 54 особи, 
  • танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2), 
  • САУ, гармат – 1, 
  • АТ – 5, 
  • літаки – 2, 
  • БПЛА – 2, 
  • спеціальна техніка – 1, 
  • захоплено БМП-3 – 3".

Нагадаємо, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно 15000 осіб особового складу, 498 танків, 1535 бойових броньованих машин і 240 артилерійських систем. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також