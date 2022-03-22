Читачі Politico назвали Зеленського найвпливовішою людиною в Європі

Зазвичай цей список публікують наприкінці року, однак цього разу видання зробило виняток.

Читачі американського видання Politico назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною у Європі.

Про це свідчать результати онлайн-голосування на сайті видання.

Зазвичай цей список публікують наприкінці року, востаннє - у грудні 2021-го. Тоді його очолив італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі. Однак на тлі російського вторгнення в Україну й глибоких геополітичних та економічних зрушень, які відбулися після цього, читачам запропонували проголосувати ще раз.

Один з учасників опитування, яке було запущено на початку березня, назвав Зеленського "маяком надії", який прагне "миру, демократії та порядності", поки Україна намагається протистояти російському вторгненню.

Видання відзначило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Зеленський регулярно публікував відеозвернення до громадян у соціальних мережах. Він також виступив із потужними промовами в Конгресі США, парламенті Великобританії, Бундестазі Німеччини, щоразу наголошуючи, що Україна потребує більшої підтримки Заходу в її боротьбі проти Росії.

Звернення президента України, зазначає Politico, допомогли змінити характер дебатів у Європі. Наприклад, Німеччина призупинила будівництво газопроводу "Північний потік - 2" незадовго до вторгнення та порушила табу на відправку зброї до зон конфлікту, а також пообіцяла збільшити витрати на оборону.

Країни, які нещодавно критикували міграційну політику Європи, такі як Польща та Угорщина, відкрили свої кордони для українських біженців, які рятуються від війни.

Нагадаємо, 8 березня президент Чехії Мілош Земан нагородив Зеленського найвищою державною нагородою країни – орденом Білого Лева.

Президент України також був нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана. Медаль передав послу України в США Оксані Маркаровій керівник Президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян.