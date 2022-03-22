"І голод пережила в 1933, і в 1941 році прожила війну, але такого страховиська не бачила".

Проєкт "Український свідок" опублікували відео з розповіддю 95-річної евакуйованої жительки Київщини про те, що їй прийшлося пережити за три тижні війни проти Росії.

Відео опубліковане на На YouTube.

"Я прожила 95 років, але такого не переживала... І голод пережила в 1933, і в 1941 році прожила війну, але такого страховиська не бачила", - каже жінка.

Евакуйовані жителі сіл та містечок Київщини постійно перебувають під обстрілами та знаходяться в центрі запеклих бойових дій. Околиці столиці вже близько трьох тижнів перебувають без тепла, води та світла. Під шквалом пострілів люди розводять вогнища біля будинків, щоб зігрітися та приготувати їжу.

Бабуся наголошує, що Україна хоче жити самостійно, та згадує часи Радянського Союзу як роки кабали, в якій їй прийшлося жити.

"Палили церкви, засилали людей, які робили добро та шанували інших... Ми 70 років так прожили. А зараз ми хочемо жити самостійно. Чи йому мало в Росії тієї території?", - каже жінка.

Влада України продовжує евакуацію людей на Київщині, де окупанти бомбардують цивільні будинки та вбивають мирних жителів. За минулу добу по маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу. Загалом за 21 березня “зеленими коридорами” вдалося врятувати та перевезти в безпечне місце 8057 українців.

Нагадаємо, раніше "Український свідок" показав, як відбувається евакуація людей з "гарячих точок" Київщини.