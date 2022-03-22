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З Лисичанська, Сєвєродонецька і Рубіжного евакуювали майже дві сотні жителів, - Гайдай

Громади Луганщини вдалося забезпечити продуктами харчування і ліками.

З Лисичанська, Сєвєродонецька і Рубіжного евакуювали майже дві сотні жителів, - Гайдай
Фото: Facebok/Сергій Гайдай

На Луганщині вдалося евакуювати майже 200 жителів - із Лисичанська, Сєвєродонецька і Рубіжного.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Поїздом із Новозолотарівки сьогодні евакуйовані 144 жителя області: 131 – з Лисичанська, 13 – з Сєвєродонецька. Крім того, з Рубіжного за допомогою волонтерів виїхали 40 місцевих жителів", - розповів Гайдай.

Фото: Facebok/Сергій Гайдай

Фото: Facebok/Сергій Гайдай

Фото: Facebok/Сергій Гайдай

Також вдалося забезпечити громади області їжею, медикаментами і засобами гігієни.

Нагадаємо, для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя 22 березня працюватиме три маршрути. Наразі до Маріуполя вже вирушив 21 автобус і вантажівки з гуманітарною допомогою.

Сьогодні вранці із Запоріжжя до Бердянська вирушили 24 евакуаційні автобуси. У семи із них до окупованого міста везуть гуманітарну допомогу.

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