На Луганщині вдалося евакуювати майже 200 жителів - із Лисичанська, Сєвєродонецька і Рубіжного.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Поїздом із Новозолотарівки сьогодні евакуйовані 144 жителя області: 131 – з Лисичанська, 13 – з Сєвєродонецька. Крім того, з Рубіжного за допомогою волонтерів виїхали 40 місцевих жителів", - розповів Гайдай.
Також вдалося забезпечити громади області їжею, медикаментами і засобами гігієни.
Нагадаємо, для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя 22 березня працюватиме три маршрути. Наразі до Маріуполя вже вирушив 21 автобус і вантажівки з гуманітарною допомогою.
Сьогодні вранці із Запоріжжя до Бердянська вирушили 24 евакуаційні автобуси. У семи із них до окупованого міста везуть гуманітарну допомогу.