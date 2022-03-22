Юлія Паєвська просить знайти рішення, яке дозволить вивезти всіх цивільних з Маріуполя, "з цього пекла".

У мережі з’явилося перше відео з волонтеркою та парамедиком Юлією Паєвською (Тайра), яка 16 березня потрапила в полон окупантів. Також ворог захопив водія Юлії Сергія.

Відео виклав російський телеканал НТВ.

У ньому Тайра звертається до тих, від кого залежить евакуація людей із Маріуполя. Це місто російська армія тримає в облозі.

Волонтерка наголошує, що в Маріуполі залишилося дуже багато мирних мешканців, які не змогли виїхати з тих чи інших причин.

"Бойові дії тривають, ситуація стає дедалі гіршою. І там зовсім не місце для жінок, дітей, літніх людей. Я хотіла б, щоб було знайдене рішення, яке дозволить вивезти всіх цивільних з міста Маріуполя, з цього пекла", – сказала Тайра.

Вона висловила надію, що вдасться домовитися про режим тиші хоча б на кілька днів, щоб евакуювати ні в чому не винних мирних мешканців.

Як повідомляли, 20 березня Міноборони РФ висунуло ультиматум захисникам Маріуполя. Російське командування заявляє, що місто захопили українські нацисти, і збирається звільняти від них Маріуполь.

Українська влада оголосила, що 22 березня зосередить зусилля на евакуації людей з Маріуполя. Її проводитимуть за трьома маршрутами. Віцепрем’єрка Ірина Верещук наголосила, що "ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щодня за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх маріупольців".

Раніше повідомляли, що за п’ять днів із Маріуполя до Запоріжжя виїхала 41 тисяча людей. Це дані станом на вечір 20 березня.