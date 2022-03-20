Росія пропонує українським військовим залишити місто без зброї та обіцяє натомість відкрити гуманітарні коридори "як у східному, так і в західному напрямках".

Міноборони РФ висунуло ультиматум захисникам Маріуполя. Про це повідомило російське видання РИА Новости з посиланням на заяву начальника Національного центру управління обороною РФ генерала-полковника Михайла Мізінцева.

Росія пропонує з 10:00 до 12:00 понеділка організувати вихід із міста українських військових та "іноземних найманців" без зброї – у такому разі їм гарантується збереження життя. Після цього у Маріуполь обіцяють пропустити гуманітарні колони та евакуювати мирних мешканців. Міноборони РФ наполягає на письмовій відповіді України до 5-ї ранку понеділка.

"Влада Маріуполя зараз має можливість зробити вибір і перейти на бік народу, інакше військовий трибунал, який на них чекає, це лише небагато, що вони заслужили за свої жахливі злочини, які російська сторона дуже ретельно документує", - заявив Мізінцев.

За його словами, для порятунку мирних жителів з 10-ї ранку 21 березня з Маріуполя будуть відкриті гуманітарні коридори як у східному, так і в західному напрямках.

Представників ООН, ОБСЄ та "Червоного хреста" запросили для супроводу цієї гуманітарної операції "на землі".

Раніше представники України та міжнародних організацій неодноразово заявляли, що російська армія, що облягає Маріуполь, неодноразово блокувала спроби доставити в місто гуманітарну допомогу або забезпечити організований вихід цивільного населення.

За даними українських офіційних осіб, у Маріуполі може залишатися до 350 тисяч мешканців; Російське міноборони називає цифру в 130 тисяч людей.

Нагадаємо, з семи запланованих на 20 березня гуманітарних коридорів спрацювало чотири. Всього за день вдалось евакуювати 7295 людей.