Головнокомандувач ЗСУ подякував фонду "Повернись живим" за збір коштів для війська

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний подякував фонду "Повернись живим", найбільшому в Україні фонду компетентної допомоги армії, за зібрані кошти для потреб українського війська.

"З 24 лютого по 18 березня команда організації зібрала для війська 2 291 324 310,43 гривень. І це, не рахуючи криптовалютних та готівкових переказів. За перші три тижні повномасштабного вторгнення Росії фонд закупив майна на суму 1 193 849 577,33 гривень, й передав нашим захисникам та захисницям десятки тисяч технічних засобів, зокрема: 7 954 засоби зв’язку різного типу, 2 546 шоломів, 1 293 одиниці тепловізійної, нічної та іншої оптики, 1 312 бронежилетів і 573 квадрокоптерів", – зазначив Залужний.

Він зазначив, що команда «Повернись живим» – прості українці, які з 2014 року працюють на нашу перемогу. Я багатьох знаю особисто. Пані Лесю, яка займається фінансами. Аналітика, який знову став розвідником. Співробітників фонду, які втратили власні домівки. Пашу, який вчора під обстрілом вивіз із «сірої зони» покинутого напризволяще дідуся. Та інших членів команди, що 24/7 пліч-о-пліч із нами рятують Україну.

Долучитися до збору коштів на потреби військових можна за посиланням. Фонду також можна переказати гроші з єПідтримки.