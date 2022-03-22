Запасів боєприпасів і продовольства у окупантів залишилося на три дні, – Генштаб

Запасів боєприпасів і продовольства у російських окупантів залишилося не більше, як на три дні,повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні", – йдеться в оперативному зведенні Генштабу станом на ранок 22 березня.

Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами.

"Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", – зазначають у Генштабі.

Як повідомляли, за вчорашню добу російська армія в Україні втратила літак, 2 гелікоптери, 6 дронів, 14 танків, 300 одиниць особового складу.