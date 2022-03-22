Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА

Російські війська зупинені в Київській області і чекають на резерви. Потрібно втримати ворога з боку Бучі та Гостомеля, які знаходяться під окупацією, і не дати йому можливості наступу на Київ. Про це, як повідомляє Liga, заявив начальник Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Ворога зупинено, ворог шукає шляхи. Але й наші Збройні Сили не чекають, також активно проводять відповідні дії, постійно сковують ворога, постійно завдають ураження. Тож паритет зберігається", – сказав він.

Павлюк зазначив, що окупанти чекають на резерви, також на них чекають і українські сили. За його словами, якщо українським військам вдасться наростити сили, то вдасться виконати всі завдання – звільнити Київську область.

Генерал-лейтенант зазначив, що Київ залишається великою проблемою для ворога – і війська РФ зроблять усе, щоб зайти до столиці. За його словами, поки що Буча та Гостомель, північно-західні передмістя Києва, перебувають під окупацією.

"Там поки що жодних ми дій зробити не можемо. Нам треба утримати противника в його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ", – сказав він.

"У противника потенціал виснажується, у нас нарощується. Все залежить від того, чи буде у нього потенціал – від цього буде далі перебіг бойових дій", – сказав Павлюк.

Нагадаємо, російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України. Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, ворог використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.