Зеленський створив селищну військову адміністрацію в Гостомелі

Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації у смт Гостомель Бучанського району Київської області.

Відповідний указ оприлюднив Офіс президента 21 березня.

"Утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області", – йдеться в документі.

Також Зеленський доручив Збройним силам України та Київській обласній державній адміністрації вжити необхідних заходів, пов’язаних із утворенням військової адміністрації.

Указ набирає чинності з дня оприлюднення.

Гостомель - одне з селищ під Києвом, де від початку повномасштабної російської агресії почались активні бойові дії. Голова Гостомельської громади Юрій Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим. Його застрелили російські військові разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею.