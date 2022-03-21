У Мелітополі російські окупанти викрали трьох громадян Ізраїлю, однак Ізраїль не хоче сваритись з росіянами, – Верещук

До журналістів прийшли озброєні люди, забрали їх і повезли у невідомому напрямку. За кілька годин – відпустили.

Сьогодні вранці в Мелітополі російські окупанти викрали кількох представників місцевого медіахолдингу. Згодом їх усіх відпустили. Серед викрадених були троє громадян Ізраїлю: Тетяна Кумок та її батьки – Віра та Михайло.

Фото: facebook.com/PinkPantherWedding Тетяна Кумок з батьком Михайлом

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук з цього приводу зауважила, що Ізраїль не хоче сваритись з росіянами.

"Через це вони фактично призупинили безвіз з Україною та не дуже підтримують антипутінські санкції. Намагання ізраїльтян помирити нас із росіянами більше схожі на спробу переконати нас почесно капітулювати", – зазначила урядовиця.

Ірина Верещук зауважила, що в політичної еліти Ізраїлю можуть бути певні свої геополітичні та економічні міркування. Але виходить, що ізраїльтяни досі погано знають українців, включаючи українських євреїв. Бо ми на коліна ніколи не станемо.

"Я завжди вважала, що якраз ізраїльтянам не треба пояснювати: що таке війна, коли бомблять житлові квартали, коли обстрілюють гуманітарні колони, коли не пускають вантаж з водою та ліками до взятих в облогу міст, або коли просто викрадають цивільних як у даному випадку з ізраїльською сім’єю в Мелітополі. А якщо Ізраїль все це розуміє, чому опосередковано підтримує росіян?", – запитала вона.

На думку Верещук, не варто приховувати: українські євреї та інші українці розчаровані позицією та тональністю Ізраїлю в питанні українсько-російської війни. Вона впевнена, що ізраїльський народ на боці України.

"Напевно, у політичного істеблішменту Ізраїлю ще є час встати на правильний бік, бо, скоріш за все, посередині стояти, зрештою, не вийде", – наголосила українська віцепрем’єрка.

Голова Національної спілки журналістів повідомив, що родину видавця Михайла Кумка з Мелітополя окупанти зрештою відпустили після затримань, профілактичних розмов та публічного розголосу.

"Видавця Михайла Кумка та членів його родини (дружину Віру Кумок та доньку Тетяну Кумок), випускового редактора Євгенію Борян, журналістів Юлію Ольховську та Любов Чайку сьогодні затримували озброєні люди у Мелітополі. Зараз всі на волі", – написав він у фейсбуці.

"Ще учора Тетяна Кумок, як мелітопольська активістка, брала участь у національному телемарафоні, включалася у ефір «Плюсів». Національна спілка журналістів України засуджує залякування та тиск на журналістів, який здійснюють окупанти у Мелітополі, Бердянську, Херсоні", – наголосив він.