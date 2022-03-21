США ведуть переговори щодо постачання в Україну засобів ППО великої дальності

Мова йде про системи, які знають українські військові.

Міністерство оборони Сполучених Штатів продовжує консультації з низкою партнерів щодо посилення системи протиповітряної оборони України засобами великої дальності.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

«США ведуть постійні переговори з іншими країнами, щоб надати Україні види засобів захисту, зокрема протиповітряну оборону великої дальності, які, наскільки нам відомо, їм зручно використовувати», – заявив речник Міноборони.

За словами спікера ВР Руслана Стефанчука, представники Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США підписали спільну заяву «Про невідкладну необхідність модернізації системи ППО України».

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що США можуть передати Україні радянські системи ППО, які придбали таємно для вивчення технологій СРСР.

Нагадаємо, за повідомленням Sky Arabia, США переконують Туреччину відмовитись від російських С-400 і відправити їх в Україну в обмін на зняття санкцій.