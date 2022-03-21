Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
Росія завдала двох ракетних ударів по полігону на Рівненщині
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Генштаб показав, де ховалися російські військові в окупованому українському селі
Генштаб показав, де ховалися російські військові в окупованому українському селі
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
ГоловнаНовини -

США ведуть переговори щодо постачання в Україну засобів ППО великої дальності

Мова йде про системи, які знають українські військові. 

США ведуть переговори щодо постачання в Україну засобів ППО великої дальності
С-300
Фото: mil.in.ua

Міністерство оборони Сполучених Штатів продовжує консультації з низкою партнерів щодо посилення системи протиповітряної оборони України засобами великої дальності.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

«США ведуть постійні переговори з іншими країнами, щоб надати Україні види засобів захисту, зокрема протиповітряну оборону великої дальності, які, наскільки нам відомо, їм зручно використовувати», – заявив речник Міноборони.

За словами спікера ВР Руслана Стефанчука, представники Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США підписали спільну заяву «Про невідкладну необхідність модернізації системи ППО України». 

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що США можуть передати Україні радянські системи ППО, які придбали таємно для вивчення технологій СРСР. 

Нагадаємо, за повідомленням Sky Arabia, США переконують Туреччину відмовитись від російських С-400 і відправити їх в Україну в обмін на зняття санкцій. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також