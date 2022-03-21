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​Російський бомбардувальник зайшов у повітряний простр Польщі, - Бутусов

Це сталося після заяви влади про можливу відправку польських миротворців в Україну.

​Російський бомбардувальник зайшов у повітряний простр Польщі, - Бутусов
Фото: facebook.com/MinistryofDefence

21 березня російський винищувач-бомбардувальник зайшов у повітряний простір Польщі.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Винищувач пролетів над українською Волинню о 13.15.

"Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт. Інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливий напрям польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів", - написав Бутусов.

Він додав, що "Росія провокує зіткнення зі збройними силами НАТО".

Нагадаємо, посол Росії у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що Росія має "плани" щодо цієї країни як потенційного члена НАТО, а також щодо членів альянсу - Польщі, Хорватії, Угорщини.

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