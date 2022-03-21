"Деякі з них ображаються на наш тиск".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про поточну роботу відомства.

"Відбувається багато нарад для вирішення внутрішних питань та зовнішніх", — розповів він у зверненні, яке виклав на сторінці в фейсбуці..

"Говоримо про підтримку обороноздатності нашої держави, про санкції. Не можна зараз зупинятись. Потрібні нові санкції. Вони будуть вже наступного тижня. Надіслав перелік потрібних санкцій дипломатам", — говорить Кулеба.

Окремий напрямок — "виштовхування тих міжнародних компаній з Росії, які ще не зрозуміли, що їм потрібно піти. Це як продуктові компанії — Nestle, Unilever — та виробники побутової хімії, так і ті, без яких Росія не зможе робити свої ракети".

Деякі компанії ображаються на тиск з боку України, додає міністр.

"Процес євроінтеграції запущений. Уряд працює, віце-прем'єр активно займається внутрішніми задачами, які потрібні для того, щоб Україна рухалась в ЄС. Я займаюсь відкриванням дверей в країнах, які мають скепсис стосовно нас".