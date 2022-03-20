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Байден не відвідає Україну під час свого візиту до Європи

Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу.

Байден не відвідає Україну під час свого візиту до Європи
Фото: EPA\UPG

Президент США Джо Байден не відвідає Україну під час свого візиту до Європи.

Про це у Твіттері написала речник Білого дому Ненсі Паскі.

Вона зазначила, що поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу та проти вторгнення президента Путіна в Україну,

Деталі візиту Байдена повідомлять пізніше.

Нагадаємо, відомо, що Байден відвідає 24 березня у Брюсселі екстрений саміт Північно-Атлантичного альянсу щодо війни в Україні.

Додамо, після виступу президента Зеленського перед обома палатами Конгресу США зросла двопартійна підтримка України, однак також посилилась критика президента Байдена з боку республіканців

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