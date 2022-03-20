Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу.

Президент США Джо Байден не відвідає Україну під час свого візиту до Європи.

Про це у Твіттері написала речник Білого дому Ненсі Паскі.

Вона зазначила, що поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу та проти вторгнення президента Путіна в Україну,

Деталі візиту Байдена повідомлять пізніше.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine. — Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022

Нагадаємо, відомо, що Байден відвідає 24 березня у Брюсселі екстрений саміт Північно-Атлантичного альянсу щодо війни в Україні.

Додамо, після виступу президента Зеленського перед обома палатами Конгресу США зросла двопартійна підтримка України, однак також посилилась критика президента Байдена з боку республіканців.