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Папа Франциск підтримав Україну та закликав світ "не звикати до війни"

Він попросив вірян бути поруч із українським народом. 

Папа Франциск підтримав Україну та закликав світ "не звикати до війни"
Папа Римський Франциск
Фото: vaticannews.va

Папа Римський Франциск висловив свою підтримку Україні та закликав світ "не звикати до війни". Понтифік додав, що це стосується не лише нинішнього моменту, але й найближчого майбутнього – тижнів та місяців.Про це він написав українською у своєму Twitter, висловивши підтримку українському народу. 

"Будьмо поруч із цим багатостраждальним народом і обіймімо його конкретними зусиллями та молитвою. 

Прошу вас, не звикаймо до війни та насильства, не втомлюймося великодушно приймати, не лише тепер, але й наступними тижнями та місяцями", – написав Папа Римський.

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