Компанія - виробник куртки Путіна за 12 тис. євро припинила постачання в Росію

"Ми припиняємо постачання до РФ та допомагаємо українському народу".

Група компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), якій належить бренд Loro Piana, припинила постачання продукції в Росію.

Про це повідомляє видання Sky.it.

"18 березня Путін вийшов на сцену московського стадіону, щоб звернутися до нації у куртці з наших минулих колекцій. Ми припиняємо постачання до Росії та допомагаємо українському народу", – йдеться в повідомленні.

У компанії також підтвердили, що цей пуховик коштує близько 12 тисяч євро, або як повідомляли раніше - близько 1,5 мільйона рублів.

"Група LVMH одразу вийшла з Росії. Очевидно, що ми стали на бік України. Путіну слід замислитися над тим, що він робить з українським народом", – заявив представник компанії.

Нагадаємо, раніше американська біофармацевтична компанія AbbVie заявила, що припиняє постачання ботоксу та філерів до РФ через вторгнення в Україну.