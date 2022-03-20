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В Україні розпочалось будівництво ізраїльської лікарні Star Meir, вона має запрацювати вже у вівторок

Створення госпіталю очолюють МОЗ і МЗС Ізраїлю.

В Україні вже стартувало будівництво лікарні Star Meir.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та Міністерство закордонних справ очолюють створення лікарні, повідомили на сторінці Посольства Ізраїлю в Україні в Facebook. Будівництво відбувається за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національним та соціальним проєктам в Ізраїлі та JDC.

Фото: Посольство Ізраїлю в Україні в Facebook

"На вихідних приземлилися вантажні літаки, а вантажівки перевезли обладнання до прикордонного переходу Медика, а звідти – до міста Мостиска, де буде побудована лікарня. Реорганізація на місцях вже розпочалася, і, за планом, лікарня запрацює уже у вівторок", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ізраїль оголосив про будівництво польового госпіталю на Львівщині 6 березня. Госпіталь включатиме відділення для дітей і дорослих, приймальне відділення, пологовий будинок і відділення швидкої допомоги. Там також використовуватимуть передові технології дистанційної медицини.

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