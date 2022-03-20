Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО в разі загрози ескалації в Європі

Як альтернатива цьому – посилення оборонної співпраці з США та Швецією.

Фінляндія розглядає як варіант посилення свого захисту приєднання до НАТО в разі ризику ескалації в Європі.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, пише Financial Times.

За його словами, вступ до НАТО був однією з двох основних альтернатим нинішньому статусу країни всередин ЄС. Інша альтернатива – поглиблення оборонного співробітництва з США у сусідньою позаблоковою Швецією.

"У всіх альтернатив є перевага, що наша безпека покращиться. Або ми слідкуємо за збереженням стабільності та тим, що ми живемо в безпечному середовищі. Наша головна мета – фінська безпека", – зазначив президент.

Соціологічне опитування державної телекомпанії минулого тижня показав, що вперше більшість фінів хочуть вступити до НАТО – 62% за і 16% проти. Раніше десятиліттями кількість прихильників приєднання до блоку складала близько 20%.

Уряд Фінляндії має ухвалити рішення щодо подачі заявки на вступ до НАТО найближчими місяцями.

Після Другої Світової та радянсько-фінської воєн Фінляндія не була окупована Радянським Союзом і, на відміну від країн Центральної Європи, зберегла демократичний устрій і ринкову економіку, але змушена була звіряти свою зовнішню політику з Москвою.

У грудні 2021 фінський президент сказав, що в розмові з Путіним попередив про те, що Фінляндія поважає свій суверенітет і не збирається відмовляється від можливості подати заявку на вступ до військового альянсу, якщо це буде актуальним.