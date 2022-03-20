В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
В окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, - Генштаб
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
PayPal є в Україні: як це працює і хто може скористатися платежем
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова
ЗСУ знищили командувача 8 загальновійськової армії Південного округу генерал-лейтенанта Мордвичова
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
Генштаб ЗСУ показав відео 23 дня хроніки оборони Києва
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині
ГоловнаСвіт

Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО в разі загрози ескалації в Європі

Як альтернатива цьому – посилення оборонної співпраці з США та Швецією.

Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО в разі загрози ескалації в Європі
Фото: aliexpress.com

Фінляндія розглядає як варіант посилення свого захисту приєднання до НАТО в разі ризику ескалації в Європі. 

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, пише Financial Times.

За його словами, вступ до НАТО був однією з двох основних альтернатим нинішньому статусу країни всередин ЄС. Інша альтернатива – поглиблення оборонного співробітництва з США у сусідньою позаблоковою Швецією.

"У всіх альтернатив є перевага, що наша безпека покращиться. Або ми слідкуємо за збереженням стабільності та тим, що ми живемо в безпечному середовищі. Наша головна мета – фінська безпека", – зазначив президент.

Соціологічне опитування державної телекомпанії минулого тижня показав, що вперше більшість фінів хочуть вступити до НАТО – 62% за і 16% проти. Раніше десятиліттями кількість прихильників приєднання до блоку складала близько 20%. 

Уряд Фінляндії має ухвалити рішення щодо подачі заявки на вступ до НАТО найближчими місяцями. 

Після Другої Світової та радянсько-фінської воєн Фінляндія не була окупована Радянським Союзом і, на відміну від країн Центральної Європи, зберегла демократичний устрій і ринкову економіку, але змушена була звіряти свою зовнішню політику з Москвою.

У грудні 2021 фінський президент сказав, що в розмові з Путіним попередив про те, що Фінляндія поважає свій суверенітет і не збирається відмовляється від можливості подати заявку на вступ до військового альянсу, якщо це буде актуальним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також