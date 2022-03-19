Словаччина отримає ЗРК Patriot після того, як передасть С-300 Україні

Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які вона у свою чергу передасть Україні.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на нідерландське Міністерство оборони.

«Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Сьогодні ухвалено остаточне рішення про те, що системи буде розгорнуто. Вони призначені для посилення стримування союзників і захисту території Словаччини та її жителів від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною. ЗРК Patriot встануть на чергування з середини квітня», – ідеться в повідомленні військового відомства Нідерландів.

У четвер міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

Нагадаємо, 18 березня Білий Дім відреагував на погрози Лаврова знищувати конвої НАТО з допомогою Україні. Речниця Білого дому зазначила, що «на території України немає американських військ», а всі сили США діють виключно на території НАТО.

Раніше 18 березня в МЗС РФ заявили, що будь-які вантажі від західних країн, що надходять на територію України, вони вважатимуть конвоями зі зброєю, і збираються їх знищувати.

16 березня президент Байден оголосив, що США надають Україні більше військової допомоги, серед якої – ППО, боєприпаси і протитанкові комплекси, а також допоможуть придбати ЗРК більшої дальності.