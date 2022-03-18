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Сі Цзіньпін після дзвінка Байдена: КНР і США мають взяти частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру

Лідер КНР назвав розвʼязану Росією війну "українською кризою". 

Сі Цзіньпін після дзвінка Байдена: КНР і США мають взяти частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру
Байден і Сі
Фото: EPA/UPG

Китай і США повинні не тільки спрямовувати свої відносини правильним шляхом, а й брати на себе частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру та спокою в усьому світі. Відповідну заяву після відеодзвінка з президентом США Джо Байденом зробив лідер КНР Сі Цзіньпін, пише Xinhua.

Сі Цзіньпін відзначив, що міжнародний ландшафт зараз змінився і світ не є ані спокійним, ані стабільним. 

"Українська криза (війна, розвʼязана Росією. – Ред.) – це не те, що ми хочемо", – заявив китайський лідер. 

Китайський лідер також сказав, що конфлікти та конфронтація нікому не цікаві, а мир і безпека є тим, що світова спільнота має берегти. 

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китаю військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну. 

14 березня в Римі відбулась семигодинна зустріч Яна Цзечі та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка (агресії Росії. – LB.ua) матиме наслідки», – заявив за її підсумками речник Держдепартаменту Нед Прайс.

У свою чергу, Ян Цзечі заявив, що стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити. 

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