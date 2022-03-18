Премʼєр Польщі оголосив про "дерусифікацію" економіки

Польща вживає заходів для "дерусифікації" економіки і розриву звʼязків з Москвою. Про це в пʼятницю заявив премʼєр Матеуш Моравецький, пише Reuters.

"Ми будемо займатися дерусифікацією польської та європейської економіки", – заявив він.

Матеуш Моравецький закликав до припинення діяльності на російському ринку.

Ці заходи він назвав "антипутінським щитом". Після впровадження санкцій проти Росії за її повномасштабний напад на Україну Польща вирішила запропонувати своїм фермерам субсидію в 500 злотих (117 доларів), щоб компенсувати їм зростання вартості добрив, на ринку яких РФ має панівне становище.

Учора президент України Володимир Зеленський під час виступу перед німецьким Бундестагом закликав припинити фінансувати Росію, яка щодня вбиває українців. "Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку. І зараз торговельні маршрути між вами і державою, яка знову принесла в Європу жорстоку війну – колючий дріт над стіною. І ви не бачите, що за цією стіною. А вона між нами. І через це не всі відчувають уповні те, що відчуваємо ми".