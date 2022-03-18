ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
ГоловнаСвіт

Премʼєр Польщі оголосив про "дерусифікацію" економіки

Він закликав до припинення діяльності на російському ринку.

Премʼєр Польщі оголосив про "дерусифікацію" економіки
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Польща вживає заходів для "дерусифікації" економіки і розриву звʼязків з Москвою. Про це в пʼятницю заявив премʼєр Матеуш Моравецький, пише Reuters.

"Ми будемо займатися дерусифікацією польської та європейської економіки", – заявив він.

Матеуш Моравецький закликав до припинення діяльності на російському ринку.

Ці заходи він назвав "антипутінським щитом". Після впровадження санкцій проти Росії за її повномасштабний напад на Україну Польща вирішила запропонувати своїм фермерам субсидію в 500 злотих (117 доларів), щоб компенсувати їм зростання вартості добрив, на ринку яких РФ має панівне становище. 

Учора президент України Володимир Зеленський під час виступу перед німецьким Бундестагом закликав припинити фінансувати Росію, яка щодня вбиває українців. "Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку. І зараз торговельні маршрути між вами і державою, яка знову принесла в Європу жорстоку війну – колючий дріт над стіною. І ви не бачите, що за цією стіною. А вона між нами. І через це не всі відчувають уповні те, що відчуваємо ми". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також