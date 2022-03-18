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Найбільший російськомовний торрент-сайт відмовився працювати у Росії

Навіть якщо RuTraсker у РФ розблокують.

Найбільший російськомовний торрент-сайт відмовився працювати у Росії
Rutracker.org
Фото: priluki.info

Найбільший російськомовний BitTorrent-трекер, який налічує майже 14 млн облікових записів та понад 2 млн роздач, не працюватиме на території Російської Федерації.

RuTracker не буде доступний у Росії навіть після розблокування Роскомнаглядом, розповів російській версії журналу Forbes представник сервісу.

За словами співрозмовника видання, платформа "у поточній ситуації не підтримує жодних дій російської влади". Доступ для користувачів із Росії залишиться заблокованим, навіть якщо Роскомнагляд прибере RuTracker із реєстру заборонених, уточнив представник платформи.

Раніше депутат Держдуми Дмитро Іонін запропонував розблокувати найбільший російськомовний торрент-трекер після того, як кінокомпанії Sony, Paramount, Disney та Warner скасували прем'єри фільмів у Росії.

RuTracker заблокували у Росії в 2015 році за рішенням Московського міського суду. Приводом стали скарги правовласників – видавництва "Ексмо" та музичної компанії.

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