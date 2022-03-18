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Швеція блокуватиме усі судна, що повʼязані з Росією

Це стосується як кораблів, що належать РФ, так і тих, що перевозять російські товари. 

Швеція блокуватиме усі судна, що повʼязані з Росією
Фото: EPA/UPG

Швеція блокуватиме усі судна, що повʼязані з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведську громадську телекомпанію Sveriges Television (SVT).

Блокування стосуватиметься кораблів, які належать Росії, а також тим суднам, які перевозять російські товари. Також неможливо буде проплисти в Росію або з Росії.

"Ми робимо це, щоб підтримати наших колег в українських портах і цивільне населення країни. Це те, що ми можемо зробити в залежності від наших умов", - повідомив віцеголова шведської профспілки портових робітників Ерік Хельгесон.

Нагадаємо, що компанія "Леруа Мерлен", яка спеціалізується на продажу товарів для будівництва, ремонту та саду, заблокувала українські корпоративні акаунти співробітників.

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