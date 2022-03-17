71% росіян пишається тим, що Росія воює з Україною

Майже три чверті росіян пишається тим, що Росія воює з Україною. Про це свідчать дані двох незалежних російських соцопитувань, результати яких публікує Радіо Свобода. Дослідження проводилися з інтервалом у півтора тижні з кінця лютого до середини березня.

Росіяни віком від 25 до 44 років частіше повідомляли про почуття тривоги та страху щодо війни. Більше половини опитаних віком від 55 років підтримали війну з Україною. Крім того збільшилась кількість росіян, що підтримують війну та незалежність невизнаних "ДНР" та "ЛНР". У той самий час серед населення зростає песимізм щодо особистого фінансового стану у зв'язку з санкціями проти Росії.

Також соціологи зазначають, що росіяни віком до 35 років з більшою ймовірністю недовіряють новинам про Україну порівняно зі старшим поколінням. Однак росіяни віком від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до того, що відбувається в Україні.