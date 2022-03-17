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Стефанчук відреагував на заяву Шольца про "війну Путіна": "А росіяни ні до чого? Просто виконуються наказ?"

"Ви справді вважаєте, що один путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну?"

Стефанчук відреагував на заяву Шольца про "війну Путіна": "А росіяни ні до чого? Просто виконуються наказ?"
Фото: Макс Требухов

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на заяву німецького канцлера Олафа Шольца про "війну Путіна".

Шольц у своєму Twitter написав, що "абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з Росії, ображають, ображають чи фізичні напади. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це".

Стефанчук прокоментував слова німецького канцлера.

"Пане канцлер, ви справді вважаєте, що один путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ? Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ", - наголосив спікер українського парламенту.

Нагадаємо, на початку березня Президент Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини закрити небо над Україною. Також президент попросив німецького колегу пришвидшити роботу над прийняттям України до ЄС.

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