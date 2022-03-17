Резніков закликав міжнародних партнерів перевіряти "помічників" і "радників", які звертаються за військовою амуніцією і зброєю

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до іноземних партнерів і постачальників озброєння, амуніції та іншої продукції, необхідної Збройним силам України, з проханням ретельно перевіряти "уповноважених осіб", які звертаються до них із запитом про допомогу, в посольствах та апаратах військових аташе. Звернення міністра опубліковано на сторінці Міноборони у фейсбуці.

"На жаль, як і в будь-якій війні, є й ті, хто прагне заробити на горі. Ці люди можуть представлятися "радниками", "помічниками", "начальниками департаментів" і навіть демонструвати "документи" - підробки. Як міністр відповідально заявляю: всі вони - покидьки, мародери і зрадники, які не мають жодного стосунку до оборони України, а працюють на власну кишеню та/або ворога.

Враховуючи це, я закликаю світову спільноту до пильності і прошу уточнювати повноваження "уповноважених осіб" у посольствах та апаратах військових аташе України, а всіх цих "баронів-зброярів" з липовими документами передавати правоохоронним органам", - зазначив Резніков.

Він подякував державам, міжнародним і неурядовим організаціям, що надавали, надають і надаватимуть допомогу Україні, і запевнив, що "вся військова допомога, до останнього патрона і цента, іде і буде йти за призначенням - на оборону і захист від російських окупантів".

Нагадаємо, 16 березня Джо Байден повідомив, що США надають Україні більше військової допомоги, серед якої - ППО, боєприпаси і протитанкові комплекси.