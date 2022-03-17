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"Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа", - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ закликав європейські країни визначитися, що буде в світі панувати - демократія чи авторитаризм.  

"Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа", - Залужний
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Від того, як закінчиться війна російсько-українська війна залежить, якою буде Європа. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

"Ми захищаємо весь цивілізований світ. Це боротьба за свободу і справедливість, мир і майбутнє, невинних людей і нашу державність. Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа - демократичною чи авторитарною, і те, яким буде світ - місцем, де діє сила права чи право сили", - написав Залужний. 

Нагадаємо, що 17 березня президент України Володимир Зеленський виступив перед Бундестагом Німеччини. Глава держави укотре закликав допомогти українцям у боротьбі з окупантом. 

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