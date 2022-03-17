Російські війська досягли мінімального прогресу і продовжують зазнавати великих втрат, – британська розвідка

За останні дні російські війська досягли мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі.

Російський наступ в основному зупинений на всіх фронтах.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку країни.

«За останні дні російські війська досягли мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі, і вони продовжують зазнавати великих втрат», – зазначається у повідомленні.

Також британська розвідка відзначає, що український спротив залишається стійким і злагодженим, а переважна більшість території України, включаючи всі великі міста, залишається в українських руках.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу Збройних сил України, російські війська втратили наступальний потенціал і зупинені на всіх напрямках. Ворог має значні проблеми з логістикою, продовжує зазнавати втрат.

Станом на ранок 17 березня Росія втратила вже близько 14000 осіб, 444 танки та 86 літаків.