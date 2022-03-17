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Російські війська досягли мінімального прогресу і продовжують зазнавати великих втрат, – британська розвідка

За останні дні російські війська досягли мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі.

Російські війська досягли мінімального прогресу і продовжують зазнавати великих втрат, – британська розвідка
Фото: facebook/kommander.nord

Російський наступ в основному зупинений на всіх фронтах. 

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку країни. 

«За останні дні російські війська досягли мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі, і вони продовжують зазнавати великих втрат», – зазначається у повідомленні. 

Також британська розвідка відзначає, що український спротив залишається стійким і злагодженим, а переважна більшість території України, включаючи всі великі міста, залишається в українських руках.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу Збройних сил України, російські війська втратили наступальний потенціал і зупинені на всіх напрямках. Ворог має значні проблеми з логістикою, продовжує зазнавати втрат. 

Станом на ранок 17 березня Росія втратила вже близько 14000 осіб, 444 танки та 86 літаків

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