Понад 350 тисяч містян далі ховаються в підвалах і сховищах від безперервних обстрілів.

У середньому за добу на Маріуполь російські окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб. У результаті, за попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% не підлягає відновленню.

Про це повідомили в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Ситуація в Маріуполі критична. Місто в блокаді вже 16 діб, більш ніж 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. Вчора внаслідок бомбардування знищено драматичний театр та будівлю басейну "Нептун". У цих місцях від постійних обстрілів ховалися сотні людей, переважно жінки, діти та люди похилого віку", - йдеться в повідомленні.

З міста змогли виїхати близько 6500 легківок, частина жителів уже дісталися до Запоріжжя, кажуть у міськраді. Усього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч осіб.

Нагадаємо, 17 березня в Генштабі повідомили, що окупанти продовжують штурм Маріуполя та мають частковий успіх у Рубіжному.