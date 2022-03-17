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Зеленський нагородив п'ятьох рятувальників орденами "За мужність"

"Ви робите те саме, що й наші військові - захищаєте нас на своєму місці", - підкреслив президент.

Зеленський нагородив п'ятьох рятувальників орденами "За мужність"
Фото: Пресслужба ДСНС

П'ятеро рятувальників отримали нагороди від президента України.

Про це повідомили в ДСНС.

Володимир Зеленський подякував рятувальникам за їхню працю і вручив ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

"Поважаємо вашу роботу і розуміємо, що ви робите те саме зараз, що й наші військові - захищаєте нас на своєму місці. Україна вдячна кожному і кожній з вас", - сказав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних сил України, які захищають Україну від військового вторгнення Росії. 32 героїв нагороджено посмертно.

15 березня Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня капітана Сергія Чижикова - менеджера Укрпошти, який збив літак російських окупантів над Черніговом.

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