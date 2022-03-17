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Унаслідок обстрілу Мерефи на Харківщині загинула 21 людина, 25 поранено

Стан 10 поранених тяжкий.

Унаслідок обстрілу Мерефи на Харківщині загинула 21 людина, 25 поранено

Унаслідок обстрілу Мерефи під Харковом 17 березня загинула 21 людина. 25 людей поранені, стан 10 із них тяжкий.

За фактом загибелі людей у Мерефі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 3:30 17 березня 2022 року військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефа Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. 

Роботи з розчищення завалів тривають.

Як повідомляли, вночі ворог обстріляв місто Мерефа. Ракети влучили у школу, будинок культури, постраждав науковий заклад. Поруч з будинком культури постраждали корпуси інституту овочівництва та баштанництва. Другий удар завдали по школі. 

У ДСНС уточнили, що в результаті обстрілу сталася часткова руйнація двоповерхової будівлі, після чого виникла пожежа. Площа пожежі склала близько 400 кв. м.

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