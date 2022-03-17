«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині окупанти з танків обстрілюють колони людей під час евакуації, загинули двоє поліцейських

Вулиці міст і сіл області наразі всипані тілами місцевих жителів та окупантів.

На Київщині окупанти з танків обстрілюють колони людей під час евакуації, загинули двоє поліцейських
Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Прикриваючись зеленими коридорами, окупанти здійснюють передислокацію сил і техніки. Усі рятувальні операції на Київщині відбуваються під вогнем ворога. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей. 

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv.

"У Київській області, яка тимчасово окупована, розташована велика кількість лікарень, шкіл і дитячих садків. Щоб урятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості. Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Така сама ситуація склалася в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд «града». Лише зараз вдалося забрати тіло поліцейського", – цитує Андрія Нєбитова пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Очільник поліції Київщини наголосив, що після вдалої атаки ЗСУ на напрямку Ірпінь, Гостомель, Немішаєве було завдано ефективного артилерійського удару, який дав змогу просунутись уперед українським військовим. Саме там зараз і тривають найактивніші бойові дії.

"Ми фіксуємо, що переможний настрій у російських солдатів давно зник, бо Збройні сили та весь силовий блок за активної підтримки громадян працює над тим, щоб знищувати якомога більше продовольчих постачань для окупанта. На Київщині спостерігається партизанський рух", – сказав він.

Андрій Нєбитов наголосив, що вулиці міст і сіл на Київщини наразі всипані тілами як місцевих жителів, так і окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також